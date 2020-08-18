В Міністерстві внутрішніх справ обговорили питання вдосконалення виборчого законодавства, усунення спроб незаконно вплинути на хід виборчого процесу, проаналізували випадки щодо перших порушень та координацію зусиль для протидії таким спробам.

Зустріч відбулася за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Центральної виборчої комісії. Про це повідомили на офіційному сайті МВС.

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Крім цього були присутні представники Нацполіції, громадянська мережа ОПОРА та представники Офісу Президента України.

Зараз нести відповідальність за недостовірну інформацію, може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію. Ми ж говоримо, що таку саму відповідальність має нести і сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості,

– зазначила Ольга Айвазовська.

"Наприклад, вказав, що живе у Затоці, а насправді – в Ірпені. І передав свої персональні дані, щоб там за нього кинули бюлетень", – додала Айвазовська.

Такі випадки, хоч і поодинокі, вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що ці речі потребують відповідного реагування правоохоронців з метою превенції.

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Арсен Аваков зазначив, що ці факти на контролі Національної поліції, яка вживатиме відповідні заходи для реагування. МВС готове забезпечити правопорядок в частині виборчого законодавства за найвищими стандартами.

Відповідні зміни до Виборчого кодексу будуть запропоновані на розгляд народних депутатів вже 25 серпня 2020 року під час засідання позачергової сесії Верховної Ради.