Посилили карантин у Харкові: коли почнуть діяти нові обмеження

Харків переведуть у помаранчеву зону карантину. Тепер там будуть діяти більш жорсткі протиепідеміологічні обмеження.

Рішення про посилення карантину ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Правила помаранчевої зони тут почнуть діяти з 10 жовтня.

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Список нових обмежень у місті

На засіданні в міськраді повідомили, що переоглянути перебування в помаранчевій зоні мають 18 жовтня. До цього моменту будуть діяти такі обмеження:

спортзали, театри та кінотеатри працюватимуть лише при наповненості залів до 50%;

рекомендували не проводити масові заходи в місті;

тепер будуть міряти температуру всім відвідувачам ТРЦ, ринків, підприємств, ресторанів і кафе.

Однак повідомили, що школи працюватимуть у звичайному режимі. Також нагадали про необхідність носіння захисних масок у всіх громадських місцях. Окрім цього, в рішенні мовиться про те, що міськрада закликає всіх підприємців проводити вакцинацію своїх працівників.

Крім цього, в деяких закладах вимагатимуть від відвідувачів сертифікати про повну вакцинацію або ПЛР-тест.

В департаменті охорони здоров'я повідомили, що адекватну як на відповідну зону карантину поведінку вже перевіряють кілька днів.

У місті почали діяти патрулі. У громадському транспорті, в магазинах вже почали складати протоколи,

– зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Протягом 6 жовтня було складено 80 протоколів. Загалом дотримання карантинних обмежень перевірятимуть 17 мобільних бригад, до складу яких входять працівники поліції та Держпродспоживслужби.

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Закликали посилити карантин усієї області

На сайті Кабміну повідомили, що у цей день також відбулося засідання Державної комісії надзвичайних ситуацій. Вона розглянула різке поширення коронавірусу в регіону. На засіданні вирішили закликала посилити карантин і на всій території області.

Також зазначили, що віднедавна там перевищували 2 індикатори: кількість позитивних тестів та кількість госпіталізацій. Тому була загроза введення червоної зони.

Оперативно реагуючи на дану ситуацію, було нарощено кількість тестувань і додані нові заклади охорони здоров'я, зокрема, лікарні, які мають ліжка з киснем,

– сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також він додав, що критичного навантаження на систему охорони здоров'я в області немає. Однак ситуація досі залишається напруженою.

Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу