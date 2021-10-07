Посилили карантин у Харкові: коли почнуть діяти нові обмеження
Джерело:Суспільне
Харків переведуть у помаранчеву зону карантину. Тепер там будуть діяти більш жорсткі протиепідеміологічні обмеження.
Рішення про посилення карантину ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Правила помаранчевої зони тут почнуть діяти з 10 жовтня.
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Засідання комісії з надзвичайних ситуацій: дивіться відео "Суспільне Харків"
Список нових обмежень у місті
На засіданні в міськраді повідомили, що переоглянути перебування в помаранчевій зоні мають 18 жовтня. До цього моменту будуть діяти такі обмеження:
- спортзали, театри та кінотеатри працюватимуть лише при наповненості залів до 50%;
- рекомендували не проводити масові заходи в місті;
- тепер будуть міряти температуру всім відвідувачам ТРЦ, ринків, підприємств, ресторанів і кафе.
Однак повідомили, що школи працюватимуть у звичайному режимі. Також нагадали про необхідність носіння захисних масок у всіх громадських місцях. Окрім цього, в рішенні мовиться про те, що міськрада закликає всіх підприємців проводити вакцинацію своїх працівників.
Крім цього, в деяких закладах вимагатимуть від відвідувачів сертифікати про повну вакцинацію або ПЛР-тест.
В департаменті охорони здоров'я повідомили, що адекватну як на відповідну зону карантину поведінку вже перевіряють кілька днів.
У місті почали діяти патрулі. У громадському транспорті, в магазинах вже почали складати протоколи,
– зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
Протягом 6 жовтня було складено 80 протоколів. Загалом дотримання карантинних обмежень перевірятимуть 17 мобільних бригад, до складу яких входять працівники поліції та Держпродспоживслужби.
У Харкові посилили карантинні обмеження: дивіться відео 24 каналу
Закликали посилити карантин усієї області
На сайті Кабміну повідомили, що у цей день також відбулося засідання Державної комісії надзвичайних ситуацій. Вона розглянула різке поширення коронавірусу в регіону. На засіданні вирішили закликала посилити карантин і на всій території області.
Також зазначили, що віднедавна там перевищували 2 індикатори: кількість позитивних тестів та кількість госпіталізацій. Тому була загроза введення червоної зони.
Оперативно реагуючи на дану ситуацію, було нарощено кількість тестувань і додані нові заклади охорони здоров'я, зокрема, лікарні, які мають ліжка з киснем,
– сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Також він додав, що критичного навантаження на систему охорони здоров'я в області немає. Однак ситуація досі залишається напруженою.