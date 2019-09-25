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      Посилить трудову міграцію: економіст попередив про небезпеку податкових нововведень

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      Трудова міграція
      Трудова міграція / ua.news

      Податкове навантаження на малий та середній бізнес збільшить трудову міграцію та безробіття.

      Цю думку в коментарі OBOZREVATEL виразив економіст Андрій Новак. За його словами, нова влада намагається отримати додаткові надходження в бюджет від малого та середнього бізнесу, хоча там немає зайвого ресурсу.

      Ініціатива про підвищення ренти на руду може підірвати платоспроможність українських заводів, порівняно навіть з російськими. У нас і так зараз не високий ріст ВВП, потрібно не бізнес ще більше оподатковувати, а робити так, щоб бізнес розвивався,
      – заявив економіст.

      Податкове навантаження може посилити трудову міграцію і безробіття, вважає Новак. За його словами, бізнес почне закриватись від такого тиску.

      "Дрібні підприємці і так зараз у важкому стані, бо в основному це сфера послуг, яка залежить від купівельної спроможності українців, яка зараз низька. Малий бізнес знаходиться у режимі виживання. У разі додаткового оподаткування, їм простіше буде закритись і не віддавати найбільшу частину заробленого державі", сказав економіст.

      Треба спрощувати оподаткування, вважає Андрій Новак. Оскільки податкова система вже перенасичена дрібними зборами.

      "Мають бути "податки у смартфоні", перш за все. Бо саме людський фактор робить корупційні дії, програма так не вчинятиме", розказав Новак.

      Раніше OBOZREVATEL розповідав, що законопроєкт про зменшення тиску на бізнес, який підтримали народні депутати від фракції "Слуга народу", набуде чинності вже 25 вересня.

      Головне нововведення: фіктивне підприємництво (коли створюють підприємства для прикриття іншої діяльності) більше не вважається кримінальним злочином.

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      Теги: Заробітчани Бізнес Податковий кодекс ВВП
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