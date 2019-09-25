Посилить трудову міграцію: економіст попередив про небезпеку податкових нововведень

Податкове навантаження на малий та середній бізнес збільшить трудову міграцію та безробіття.

Цю думку в коментарі OBOZREVATEL виразив економіст Андрій Новак. За його словами, нова влада намагається отримати додаткові надходження в бюджет від малого та середнього бізнесу, хоча там немає зайвого ресурсу.

Ініціатива про підвищення ренти на руду може підірвати платоспроможність українських заводів, порівняно навіть з російськими. У нас і так зараз не високий ріст ВВП, потрібно не бізнес ще більше оподатковувати, а робити так, щоб бізнес розвивався,

– заявив економіст.

Податкове навантаження може посилити трудову міграцію і безробіття, вважає Новак. За його словами, бізнес почне закриватись від такого тиску.

"Дрібні підприємці і так зараз у важкому стані, бо в основному це сфера послуг, яка залежить від купівельної спроможності українців, яка зараз низька. Малий бізнес знаходиться у режимі виживання. У разі додаткового оподаткування, їм простіше буде закритись і не віддавати найбільшу частину заробленого державі", – сказав економіст.

Треба спрощувати оподаткування, вважає Андрій Новак. Оскільки податкова система вже перенасичена дрібними зборами.

"Мають бути "податки у смартфоні", перш за все. Бо саме людський фактор робить корупційні дії, програма так не вчинятиме", – розказав Новак.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що законопроєкт про зменшення тиску на бізнес, який підтримали народні депутати від фракції "Слуга народу", набуде чинності вже 25 вересня.



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