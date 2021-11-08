Про це розповіли в обласній Комісії з питань надзвичайних ситуацій. Її засідання відбулося 8 листопада.

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Які обмеження хочуть ввести

У гуртожитки навчальних закладів рекомендують впускати лише студентів із сертифікатом вакцинації. Ті, хто не зробив щеплення, зможуть навчатися лише дистанційно.

У комісії також рекомендували ввести таке ж обмеження в громадському транспорті. Проте туди можна буде заходити й при наявності негативного тесту на COVID-19. Мовиться про міжміські та міські маршрути.

Теж рекомендували заборонити роботу усіх розважальних закладів у період із 22:00 до 6:00.



Засідання Комісії, де про це говорили / Фото Облради Дніпропетровщини