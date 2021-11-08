Посилюють карантин на Дніпропетровщині: будуть обмеження в гуртожитках і маршрутках
8 листопада 2021 , 18:15Читать новость на русском
Джерело:Облрада Дніпропетровщини
На усій території Дніпропетровщини з 11 листопада можуть посилити карантинні обмеження. Наразі вже відомо, які нові правила там планують ввести.
Про це розповіли в обласній Комісії з питань надзвичайних ситуацій. Її засідання відбулося 8 листопада.
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Які обмеження хочуть ввести
- У гуртожитки навчальних закладів рекомендують впускати лише студентів із сертифікатом вакцинації. Ті, хто не зробив щеплення, зможуть навчатися лише дистанційно.
- У комісії також рекомендували ввести таке ж обмеження в громадському транспорті. Проте туди можна буде заходити й при наявності негативного тесту на COVID-19. Мовиться про міжміські та міські маршрути.
- Теж рекомендували заборонити роботу усіх розважальних закладів у період із 22:00 до 6:00.
Засідання Комісії, де про це говорили / Фото Облради Дніпропетровщини
Хворіють багато дітей
5 листопада повідомили, що заповнені 80% місць у коронавірусному відділені обласної дитячої лікарні Дніпропетровщини. Лікарі зазначили, що переважно з дітьми також лікують їхніх батьків.
Ситуація справді критична, оскільки всі діти різного віку та в різному стані. Наймолодшому пацієнту 10 днів, а найстаршими є 17-річні вагітні дівчата.