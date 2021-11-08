Посилюють карантин на Дніпропетровщині: будуть обмеження в гуртожитках і маршрутках

На усій території Дніпропетровщини з 11 листопада можуть посилити карантинні обмеження. Наразі вже відомо, які нові правила там планують ввести.

Про це розповіли в обласній Комісії з питань надзвичайних ситуацій. Її засідання відбулося 8 листопада.

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Які обмеження хочуть ввести

У гуртожитки навчальних закладів рекомендують впускати лише студентів із сертифікатом вакцинації. Ті, хто не зробив щеплення, зможуть навчатися лише дистанційно.

У комісії також рекомендували ввести таке ж обмеження в громадському транспорті. Проте туди можна буде заходити й при наявності негативного тесту на COVID-19. Мовиться про міжміські та міські маршрути.

Теж рекомендували заборонити роботу усіх розважальних закладів у період із 22:00 до 6:00.



Засідання Комісії, де про це говорили / Фото Облради Дніпропетровщини

Хворіють багато дітей

Зверніть увагу! Ці правила радше є рекомендованими. Проте їх можна не дотримуватися, якщо таке рішення не ухвалять сільські, селищні та міські комісії з питань надзвичайних ситуацій.

5 листопада повідомили, що заповнені 80% місць у коронавірусному відділені обласної дитячої лікарні Дніпропетровщини. Лікарі зазначили, що переважно з дітьми також лікують їхніх батьків.

Ситуація справді критична, оскільки всі діти різного віку та в різному стані. Наймолодшому пацієнту 10 днів, а найстаршими є 17-річні вагітні дівчата.