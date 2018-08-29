16:46
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Послали на завдання без розвідки та артпідтримки": як українські військові потрапили в полон

2105 Читать новость на русском
Богдан Пантюшенко в полоні бойовиків 4-й рік
Богдан Пантюшенко в полоні бойовиків 4-й рік / 24 канал

Валерій Пантюшенко – батько військовослужбовця окремого танкового взводу ЗСУ Богдана Пантюшенка, який 4 роки тому опинився у пазурах бойовиків, розповів, як і чому його син опинився у полоні.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого.

На думку Пантюшенка, його син опинився в полоні через невдале командування.

18 січня 2015-го бронегрупу з чотирьох танків кинули на блокування Путилівського мосту. Тоді йшли бої за Донецький аеропорт. Через цей міст сепаратисти завозили боєприпаси й підкріплення. Це було або невдале командування, або шкідництво. Вони мали досить безглузде завдання: прийти, захопити міст і утримувати його до приходу саперів. Їх послали на завдання без розвідки і без артилерійської підтримки, тому вийти без втрат вони не змогли, 
– повідомив Пантюшенко.

За словами батька, щоправда, на підкріпленні були десантники, які однак далі селища Спартак не поїхали за танками, коли зав'язався бій.

Читайте також: Бойовики на Донбасі знову вдарили з танка по українських військових, проте зазнали втрат

А бронегрупа пройшла через Спартак і дійшла до Путилівського мосту. Танки оточили міст і побачили, що під ним великий склад боєприпасів і декілька ворожих танків. Як розповів Пантюшенко, українські військові розстріляли склад боєприпасів, зірвали міст і ліквідували бойовиків.

Але оскільки вони йшли без розвідки, то не знали, як виходити. Вони не мали ні нормальних карт, ні орієнтирів, ні супроводу по рації... Надіялись, що піхота йде за ними, а виявилось, що біля мосту її просто немає. Бійці пішли тим шляхом, яким і наступали. І потрапили в засідку. Один танк лише повернувся. З трьох інших екіпажів хтось виліз пішки, хтось на броні вцілілого танка… А весь екіпаж мого сина потрапив у полон,
– зазначає Пантюшенко.

За його словами, киянин Сергій Кушнір на псевдо "Троєщина" і водій танка Дмитро Костецький потрапили до сепаратистів, а Богдан Пантюшенко і оператор-наводчик – до козачків. Сергія і Дмитра сепаратисти дуже швидко обміняли. Водія відпустили без обміну через тиждень – Захарченко на прес-конференції "віддав". "А з іншого знущалися, ламали пальці, били і через чотири місяці відпустили. А мій син 4 рік перебуває в полоні", –підсумував Пантюшенко.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
506
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
28 серпня, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Нові санкції США болючі, але Росію це не зупинить
 28 серпня , 21:02
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Тимощук прокоментував можливий вхід у тренерський штаб Луческу в "Зеніті"
 28 листопада 2016 , 22:50
Як новітні технології обікрали Мессі та Роналду на ЧС-2018 у Росії
 30 червня , 12:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук