"Послали на завдання без розвідки та артпідтримки": як українські військові потрапили в полон

Валерій Пантюшенко – батько військовослужбовця окремого танкового взводу ЗСУ Богдана Пантюшенка, який 4 роки тому опинився у пазурах бойовиків, розповів, як і чому його син опинився у полоні.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого.

На думку Пантюшенка, його син опинився в полоні через невдале командування.

18 січня 2015-го бронегрупу з чотирьох танків кинули на блокування Путилівського мосту. Тоді йшли бої за Донецький аеропорт. Через цей міст сепаратисти завозили боєприпаси й підкріплення. Це було або невдале командування, або шкідництво. Вони мали досить безглузде завдання: прийти, захопити міст і утримувати його до приходу саперів. Їх послали на завдання без розвідки і без артилерійської підтримки, тому вийти без втрат вони не змогли,

– повідомив Пантюшенко.

За словами батька, щоправда, на підкріпленні були десантники, які однак далі селища Спартак не поїхали за танками, коли зав'язався бій.

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А бронегрупа пройшла через Спартак і дійшла до Путилівського мосту. Танки оточили міст і побачили, що під ним великий склад боєприпасів і декілька ворожих танків. Як розповів Пантюшенко, українські військові розстріляли склад боєприпасів, зірвали міст і ліквідували бойовиків.

Але оскільки вони йшли без розвідки, то не знали, як виходити. Вони не мали ні нормальних карт, ні орієнтирів, ні супроводу по рації... Надіялись, що піхота йде за ними, а виявилось, що біля мосту її просто немає. Бійці пішли тим шляхом, яким і наступали. І потрапили в засідку. Один танк лише повернувся. З трьох інших екіпажів хтось виліз пішки, хтось на броні вцілілого танка… А весь екіпаж мого сина потрапив у полон,

– зазначає Пантюшенко.

За його словами, киянин Сергій Кушнір на псевдо "Троєщина" і водій танка Дмитро Костецький потрапили до сепаратистів, а Богдан Пантюшенко і оператор-наводчик – до козачків. Сергія і Дмитра сепаратисти дуже швидко обміняли. Водія відпустили без обміну через тиждень – Захарченко на прес-конференції "віддав". "А з іншого знущалися, ламали пальці, били і через чотири місяці відпустили. А мій син 4 рік перебуває в полоні", –підсумував Пантюшенко.