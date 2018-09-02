Запрошення Порошенка на похорон Маккейна – це послання Трампу та Путіну

Джон Маккейн запланував кожну деталь свого похорону, тому запрошення Президента України Петра Порошенка було не випадкове.

Про це колишня постпредставни США при ООН Саманта Пауер написала на своїй сторінці в Twitter.

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За її словами, Маккейн планував кожну деталь свого похорону, і тому не випадково запросив президента України Петра Порошенка і Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Звичайно, не випадково, що Джон Маккейн, який планував кожну деталь сьогоднішнього меморіалу, запросив президента України Петра Порошенка і поставив його поруч з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом,

– написала Пауер.

За її словами, це було окреме повідомлення для президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. "Прощальне повідомлення Володимиру Путіну та Дональду Трампу: Америка залишається поруч з нашими друзями і союзниками", – додала Пауер.

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today’s memorial - invited Ukraine’s President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies. — Samantha Power (@SamanthaJPower) September 1, 2018

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.