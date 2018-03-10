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Послання з минулого: в Австралії знайшли найстарішу записку в пляшці

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В Австралії знайшли найстарішу записку в пляшці
В Австралії знайшли найстарішу записку в пляшці / Фото з вільних джерел

В австралійському місті Перт місцеві жителі знайшли найстаріше послання, яке було сховане в пляшці.

Написали повідомлення 132 роки тому, повідомляє ВВС.

Австралійка Тоня Іллман знайшла стару пляшку під час прогулянки в Західній Австралії. В той день машина австралійки поламалась, тому вона, чекаючи на допомогу, ходила по піщаних дюнах. Побачивши сміття, жінка вирішила його забрати з собою, щоб викинути. Серед мотлоху вона побачила незвичну пляшку. Коли жінка принесла знахідку додому, в ній виявили папірець. Спершу подружжя Іллманів навіть не підозрювало, що тримають у руках найстарішу записку, передану в пляшці.

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Тоня намагалася розв'язати нитку навколо паперу, але вона виявилася досить крихкою. Тому ми взяли його додому і поклали в духовку на п'ять хвилин, щоб висушити,
– розповів Кім Іллман.

Експерти, яким передали паперову реліквію, підтвердили, що знахідка є автентичною. Написали записку на німецькому кораблі "Паула". Моряки створили повідомлення 12 червня 1886 року. За словами фахівців, екіпаж судна належав до Німецької військово-морської обсерваторії, яка в ті роки проводила експерименти на океанських та судноплавних шляхах.

"Це неймовірно, що дослідники з Німеччини знайшли оригінальний метеорологічний журнал "Паули", і там був запис 12 червня 1886 року, зроблений капітаном. Дата і координати точно відповідають тому, що написано в повідомленні, яке міститься у пляшці", – зазначив працівник Музею морської археології Рос Андерсон.

Зазначимо, що наразі найдавнішим повідомленням у пляшці вважали запис, якому 108 років. Його внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Теги: LifeStyle Австралія Історія Новини культури
Джерело: 24 Канал
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