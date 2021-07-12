Про це повідомили 12 липня. Світлину яйця зробили на житловому масиві Парус, який розташований на правому березі міста.

Актуально Коли в Україні спаде спека: синоптики зробили прогноз

П ровели експеримент

На фото помітно, що в яйця майже повністю звернувся білок і жовток. Ймовірно, хтось із містян вирішив провести такий експеримент.

Зазначимо, що таке роблять досить часто. Вибивання яйця на гарячу поверхню на вулиці є своєрідним трендом у тіктоці.

Чому смажаться яйця При впливі температури руйнується структура білка. Цей процес називається денатурацією.



У яєць це відбувається при нагріванні приблизно до 40 – 80 градусів.