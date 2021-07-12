Смажать яйця на асфальті: в Дніпрі почалася сильна спека

12 липня 2021 , 15:59
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Джерело:

Vgorode

У Дніпрі після сезону дощів почалася сильна спека. У мережі навіть оприлюднили фото яйця, яке посмажили прямісінько на асфальті.

Про це повідомили 12 липня. Світлину яйця зробили на житловому масиві Парус, який розташований на правому березі міста.

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Провели експеримент

На фото помітно, що в яйця майже повністю звернувся білок і жовток. Ймовірно, хтось із містян вирішив провести такий експеримент.

Зазначимо, що таке роблять досить часто. Вибивання яйця на гарячу поверхню на вулиці є своєрідним трендом у тіктоці.

Чому смажаться яйця

При впливі температури руйнується структура білка. Цей процес називається денатурацією.

У яєць це відбувається при нагріванні приблизно до 40 – 80 градусів.


Погода в Дніпрі 12 липня / Дані Укргідрометцентру 

Зверніть увагу! У Дніпрі тривалий час були сильні грози. Дніпропетровщина потерпала від повеней. Зокрема, 29 липня випав сильний град і "поплила" вулиця
. Однак згодом погода різко змінилася. Тепер у багатьох областях України лютує спека, а 11 липня навіть попередили про небезпеку сильних пожеж.
Автор: Олександр Марчак