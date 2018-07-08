03:37
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Посол розказав, як Україна візьме участь у саміті НАТО не зважаючи на вето Угорщини

113 Читать новость на русском
Завдяки союзникам нам вдалося оминути блок Угорщини – Пристайко
Завдяки союзникам нам вдалося оминути блок Угорщини – Пристайко

Голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі країни у зустрічі комісії Україна – НАТО.

Про це він заявив у прямому ефірі "Радіо Свобода".

Читайте також: Вето як шантаж: Угорщина зірвала переговори між Україною та НАТО

Завдяки взаємодії з союзниками з НАТО нам вдалося переступити через блокування, яке встановлює Угорщина, намагаючись зловживати принципом консенсусу, який існує в НАТО. Варіант, який був визначений, – це спільне засідання з Грузією якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україна, і Грузії пообіцяли, що вони стануть членами НАТО. Ми збираємося знову з альянсом і будемо обговорювати, яким чином за цей час Україна і Грузія просунулися, що ще треба зробити і яка допомога альянсу може бути надана обом країнам",
– зауважив дипломат.

Вадим Пристайко зазначив, що Угорщина може також заблокувати заяву цього засідання, але більш значущим він вважає декларацію саміту, оскільки це документ, "за яким альянс живе від саміту до саміту".

"Буде також комюніке саміту, яку підписують усі члени альянсу. Це ті документи, де будуть зафіксовані всі необхідні для України кроки", – додав він.

Головною очікуваної перемогою глава представництва України при НАТО назвав підтримку альянсу в протистоянні з Росією, а також наголосив на необхідності розблокування військово-технічного співробітництва з альянсом.

Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
8 липня, 22:16 Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
3642
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 липня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 813
Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
8 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
872
Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
8 липня, 19:30 Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
624
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
8 липня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 2210
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук