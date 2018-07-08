Посол розказав, як Україна візьме участь у саміті НАТО не зважаючи на вето Угорщини

Голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі країни у зустрічі комісії Україна – НАТО.

Про це він заявив у прямому ефірі "Радіо Свобода".

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Завдяки взаємодії з союзниками з НАТО нам вдалося переступити через блокування, яке встановлює Угорщина, намагаючись зловживати принципом консенсусу, який існує в НАТО. Варіант, який був визначений, – це спільне засідання з Грузією якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україна, і Грузії пообіцяли, що вони стануть членами НАТО. Ми збираємося знову з альянсом і будемо обговорювати, яким чином за цей час Україна і Грузія просунулися, що ще треба зробити і яка допомога альянсу може бути надана обом країнам",

– зауважив дипломат.

Вадим Пристайко зазначив, що Угорщина може також заблокувати заяву цього засідання, але більш значущим він вважає декларацію саміту, оскільки це документ, "за яким альянс живе від саміту до саміту".

"Буде також комюніке саміту, яку підписують усі члени альянсу. Це ті документи, де будуть зафіксовані всі необхідні для України кроки", – додав він.

Головною очікуваної перемогою глава представництва України при НАТО назвав підтримку альянсу в протистоянні з Росією, а також наголосив на необхідності розблокування військово-технічного співробітництва з альянсом.