Як зміниться політика Великобританії щодо Росії після Brexit: пояснення посла

Вихід Британії з ЄС спричинив побоювання, що політика ЄС щодо Росії стане більш м'якою. Однак поряд з цим Brexit розв’язує Сполученому Королівству руки щодо активніших дій проти Росії.

Про це Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко заявила у розмові з "Громадським".

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Перше враження (після референдуму щодо Brexit – ред.) було, що одне місце в Брюсселі буде порожнім … місце країни, яка відстоювала наші інтереси, яка могла публічно виступити на підтримку санкцій, переконувати інші держави нас підтримувати. Але за фактом — і це озвучують британські партнери — наші двосторонні відносини теж мають багато можливостей. Як одне зі свідчень того, що британська сторона виконує ці зобов'язання є, наприклад, ухвалення їхнього особистого національного законодавства щодо санкцій (проти Росії). Ми мали реальне занепокоєння, що в санкційному режимі може утворитися вакуум, — якщо Британія вийде, як будуть застосовуватися санкції?

– заявила Галібаренко.

Посол нагадала, що британська сторона вже напрацювала відповідне законодавство про імплементацію санкцій на рівні ЄС до свого законодавства і воно запрацює після формального виходу Британії з ЄС. На думку Галібаренко, ключову роль у зміні політики Великобританії відіграло отруєння Сергія Скрипаля.

"Для пересічних британців це був зухвалий акт — іноземна держава застосовує хімічну зброю на їхній території. Британія не приховує, що такі речі будуть каратися. Посилення санкцій, видворення російських дипломатів, які виконували зовсім не дипломатичні функції — це логічна відповідь на те, що відбувається. Ми зі свого боку теж вітали такий підхід", – повідомила дипломат.

Окрім цього, важливу роль відіграє так званий "Акт Магнітського", що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. Його розробили в США, однак Британія теж його застосовує.

"Позитив інтегрування "Акту Магнітського" в британське законодавство в тому, що в подальшому уряд зможе включати до цього списку нових людей. У нашій ситуації з політв'язнями, з подіями в Криму, це дуже важливий інструмент", – додала Галібаренко.

Раніше Росія заявила, як буде відповідати на нові санкції через справу отруєння Скрипалів.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.