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Посол розповів, чому Німеччина не продає Україні зброю

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Україна та Німеччина
Україна та Німеччина / Фото із відкритих джерел

За словами Андрія Мельника, посла України в Німеччині, поставки зброї можуть поставити під загрозу "нейтральність" Німеччини.

Про це дипломат заявив у розмові з "Європейською правдою".

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Головний політичний аргумент такий: Німеччина відіграє важливу політичну роль у врегулюванні конфлікту. І якщо будуть поставки зброї, то це може поставити під загрозу її нейтральність,
– заявив Андрій Мельник.

Водночас посол повідомив, що не вважає Німеччину нейтральною через її роль у Мінському процесі.

"Багато хто в Берліні побоюється, що росіяни використають постачання озброєння як привід поставити під сумнів роль німців як посередника, як модератора переговорів з РФ. І коли ми піднімаємо це питання, то перший і єдиний аргумент, який чуємо у відповідь: "От ми зараз це зробимо, а росіяни завтра скажуть – ну все, тоді ми виходимо з Мінського процесу. Навіщо це вам?" – додав дипломат.

За словами Мельника, нейтральність Німеччини також не заважає лікувати українських військових або поповнювати трастові фонди НАТО для України, які йдуть на зміцнення українських збройних сил.

Раніше у Берліні зробили заяву про подальшу долю "Мінська".

 

Теги: Новини України Новини політики МЗС України Зброя
Джерело: 24 Канал
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