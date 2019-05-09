Посол розповів, що змусить Росію звільнити українських моряків

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі має прийняти аргументи України у справі незаконно затриманих у Керченській протоці у листопаді минулого року 24 моряків. Після цього Росія буде змушена виконати це рішення.

Українська сторона очікує, що суд вислухає наші аргументи і прийме рішення на користь України, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє "Укрінформ".

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Мельник нагадав, що рішення Трибуналу в Гамбурзі має обов'язкову силу. Тому Росія буде змушена виконувати це рішення.

Є засоби впливи та примусу до виконання – через Раду Безпеки, через ООН, через політичний вплив,

– сказав він.

При цьому посол наголосив, що виконати рішення Трибуналу в інтересах Росії.

"Чим довше триває ця абсурдна ситуація за мотивами Кафки, тим довше від цього страждають не лише українці, не тільки наші матроси, але й імідж самої Росії", – пояснив Мельник.

Відмова Росії брати участь у слуханнях не має жодного значення. Вже були прецеденти, коли Росія не брала участь і програвала справи у Гамбурзі, однак з часом була змушена виконувати рішення Трибуналу.

Посол України в Німеччині сподівається, що українська команда зможе переконати суд.

Це солдати, не контрабандисти, вони виконували свій обов'язок згідно наказу, розглядати їх як злочинців – це абсолютний абсурд,

– додав посол.

Зазначимо, слухання за позовом України проти РФ у справі про незаконне затримання 24 моряків відбудуться 10 травня в Гамбурзі.

Зазначимо, міністерство закордонних справ України скерувало до Міжнародного арбітражу в Гаазі документи щодо захоплення Росією кораблів у Керченській протоці в Азовському морі. Росія від участі у слуханнях відмовилась.

Хто представлятиме Київ на слуханнях у міжнародному трибуналі з морського права з приводу захоплення Росією українських моряків:

Олена Зеркаль – заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, вона очолить делегацію



Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи, начальник юридичної служби



Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України



Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.