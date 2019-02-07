Посол розповів, як Берлін намагався "спіймати Путіна на слові" щодо місії у Керченській протоці

Ідея моніторингу ситуації у Керченській протоці виникла під час розмови Ангели Меркель та Володимира Путіна. Однак наразі умови такої місії погодити не вдалося.

Німеччина намагалась "спіймати Путіна на слові" щодо організації спостережної місії у Керченській протоці, розповів посол Німеччини в Україні Ернст Райхель "Європейській правді".

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Він зазначив, що у розмові з Меркель Путін розповів, який спостерігачів хоче бачити.

Експертів, які б простежили, як працює вільний прохід суден через Керченську протоку. Ми спробували спіймати його на слові,

– розповів дипломат.

Однак Райхель зазначає, що "модальності такої місії поки що не узгоджені". При цьому Берлін наполягає, що при узгоджені деталей моніторингової місії голос України важливий.

"Адже треба виключити можливість того, що ця місія поставить під сумнів нашу політику невизнання незаконної анексії Криму", – додав дипломат.

У Росії ж заявляють, що дозволили Німеччині та Франції відправити своїх представників до Керченської протоки лише один раз. Про створення моніторингової місії на постійній основі там не хочуть і слухати.

Як присутність міжнародних спостерігачів на Азові впливає на дії РФ?Напередодні у Маріуполь прибули глави МЗС Чехії Томаш Петршічек і Данії Андрес Самуельсен спільно з українським міністром Павлом Клімкіним. Через цей візит європейських дипломатів Росія почала пропускати більше суден через Керченську протоку. За словами Клімкіна, РФ боїться міжнародного тиску і буде пропускати більше суден до українських портів через протоку, якщо в регіоні будуть присутніми міжнародні спостерігачі.

Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.