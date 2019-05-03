Посол США пригрозив санкціями за "Північний потік-2"

Посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Річард Гренелл зазначив, що з американської точки зору газопровід не тільки транспортує газ, а й має високий санкційний ризик, пише Focus.

Читайте також: Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

Труби скандального газопроводу "Північний потік-2" вже почали укладати в російських водах. Працювати над цим збираються практично безперервно.

Російський морський газопровід в обхід України "Північний потік-2" вже нібито готовий на 40%. ЗМІ заявляють, що проклали 978 кілометрів труб.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.