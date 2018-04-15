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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Посол США в ООН розповіла, доки американські військові залишатимуться в Сирії

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Війська США у Сирії
Війська США у Сирії / Фото з відкритих джерел

Посол Сполучених Штатів Америки в ООН Ніккі Хейлі заявила, що США не виведуть свої війська із Сирії, доки не досягнуть своїх цілей.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає "Голос Америки".

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Хейлі назвали три основні завдання американської місії в Сирії: переконатися, що хімічна зброя не використовується у жодний спосіб, який би міг становити загрозу інтересам США, знищити терористичне угруповання "Ісламська держава" та спостереження за діями Ірану.

Наша мета – повернути американських солдат додому, але ми не підемо, доки не виконаємо всі ці завдання,
– наголосила посол ООН.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.

Теги: Війна у Сирії Новини політики ООН Новини США
Джерело: 24 Канал
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