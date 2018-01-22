Посол США в РФ про своє купання на Водохреще: Щоб розігріти російсько-американські відносини
19 січня, на Водохреще Господнє, посол Росії в США Джон Хантсман випробував на собі православну традицію, і занурився в ополонку на річці Істра, що в Підмосков'ї.
Американський дипломат здійснив православний обряд у присутності російських ЗМІ, які згодом схвально написали про цю подію, пише The Washington Post.
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Фотографія із Хантсманом, який виринає з ополонки, з'явилася на сайті таблоїду "Комсомольська правда", а телеканал "360" заявив, що посол продемонстрував "російську сміливість і англійську ввічливість", і це в момент, коли новий пакет санкцій Конгресу проти Росії може призвети до погіршення відносин між двома країнами, акцентує автор публікації Антон Трояновський.
Хантсман пірнув в ополонку на Водохреще
Російські ЗМІ схвально відгукнулися на такий вчинок посла США в Росії
Тому, на думку журналіста, у водохрещенському купанні дипломата є "геополітичний сенс".
Хантсман наслідував приклад Володимира Путіна, який скупався в ополонці у п'ятницю,
– стверджує Трояновський.
Сам посол США в РФ заявив, що "ця холодна традиція допоможе розігріти російсько-американські відносини", йдеться у матеріалі.
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Зауважимо, що до лютого США готуються запровадити нові санкції проти Російської Федерації. Документ буде введено в дію згідно з Актом протидії противникам Америки.