Посол України в Австрії Олександр Щерба у мережу виклав історію про "нездьобних" українських "активістів" та розповів, що вони поганого роблять своїй країні.

Історію дипломат виклав у Facebook.

Він розповів, що нещодавно була невелика проблема із доставкою в Україну гуманітарного вантажу. Допомогу "симпатичному українському місту" надавала відома міжнародна організація, назви якої посол не вказав.

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За словами Щерби, проблема стосувалася розмитнення в Україні. З міжнародно організації зЗверталися до місцевих "активістів", та ті тільки руками розводили і "щодо робочих питань були вони абсолютно "нездьобні". В результаті процедура затягнулася і гуманітарний вантаж прийшов на місце із запізненням.

Коли виникла пауза – "нездьобні" захвилювалися. Почали писати у славну міжнародну організацію, мовляв – караул! – вкрали вантаж. І сумно додавали від себе: так вже у нас все в Україні прийнято – крадуть усе!

– додав посол.

Посол пояснив активістам, що вантаж нікуди не зник, але затримується через розмитнення.

"Нездьобні" на кілька днів зачаїлися – а потім знову пішли імейли в європейську столицю: мовляв, ми таки думаємо, що таки точно вкрали. Врешті вантаж прийшов – "нездьобні" замовкли. Але у мене великі сумніви, що ця міжнародна організація ще хоч коли-небудь буде передавати вантажі в Україну. Бо там же у них "крадуть усе!" – додав Щерба.

Посол додав, що "легкість, радість, ентузіазм, з якими деякі українці публічно принижують власну країну, ставлять себе вище своєї країни – це щось таке суто наше, українське".

Він додав, що не заперечує наявність у владі "нездьобних", але зазначив що в результаті в країні з одного боку і з іншого стоїть суцільний "стогін єгипетський", на фоні якого тихо працюю люди роботящі та чесні.

У нас постійно, скільки я себе пам’ятаю "гірше ніж зараз ще ніколи не було". Скільки я себе пам’ятаю, у нас плач і срач. Друзі, такий настрій – це погано для України і добре для тих, хто бажає Україні зла. Зараз вирішується: бути Україні чи не бути. На жаль, багато хто із своїх же готовий цю Україну спалити, аби тільки почати життя з чистого аркушу,

– наголосив Щерба.