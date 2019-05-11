Посол України при ООН отримав додаткову посаду від Порошенка
Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко додатково виконуватиме обов'язки надзвичайного і повноважного посла України на Ямайці.
Відповідний указ №213/2019 Президент України Петро Порошенко підписав 11 травня.
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Єльченко з 2010 по 2015 роки був надзвичайним і повноважним послом України в Росії. З 9 грудня 2015 року – постійним представником України при ООН. А в січні 2016-ого він також став постійним представником України в Раді безпеки ООН.
У суботу, 11 травня, Порошенко також підписав указ про звільнення заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова, який обіймав свою посаду з липня 2014 року.
Зазначимо, по завершенню своєї каденції Порошенко відзначився низкою кадрових змін – як звільнень, так і призначень:
- звільнив з посади командувача Нацгвардії Юрія Аллерова та призначив виконувачем обов'язків командувача Миколу Балана;
- призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС;
- звільнив Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Новим членом Нацради став Володимир Горковенко, який раніше працював завідувачем відділу в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента;
- звільнив керівника своєї охорони Юрія Федорова;
- призначив низку суддів Верховного суду.
Крім того, чинний президент нагородив званнями генералів більш ніж 20 осіб та присвоїв звання Героя України голові СБУ Василеві Грицаку.