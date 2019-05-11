Посол України при ООН отримав додаткову посаду від Порошенка

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко додатково виконуватиме обов'язки надзвичайного і повноважного посла України на Ямайці.

Відповідний указ №213/2019 Президент України Петро Порошенко підписав 11 травня.

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Єльченко з 2010 по 2015 роки був надзвичайним і повноважним послом України в Росії. З 9 грудня 2015 року – постійним представником України при ООН. А в січні 2016-ого він також став постійним представником України в Раді безпеки ООН.

У суботу, 11 травня, Порошенко також підписав указ про звільнення заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова, який обіймав свою посаду з липня 2014 року.

Зазначимо, по завершенню своєї каденції Порошенко відзначився низкою кадрових змін – як звільнень, так і призначень:

Крім того, чинний президент нагородив званнями генералів більш ніж 20 осіб та присвоїв звання Героя України голові СБУ Василеві Грицаку.