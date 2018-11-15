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      Посол України розповів, кого США бачать на посаді президента

      2597 Читать новость на русском
      Україна-США
      Україна-США / Фото з відкритих джерел

      Для США дуже важливо, щоб наступний президент України продовжував реформи і геополітичний курс на зближення з Європейським Союзом.

      Про сказав посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю Укрінформу.

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      На питання, яку позицію адміністрація США має зараз відносно виборчого процесу в Україні, він відповів, що це питання треба в першу чергу адресувати представникам адміністрації Сполучених Штатів.

      Я міг би не коментувати, але просто скажу про свої спостереження. На мій погляд, американський уряд буде продовжувати взаємодію з тими політичними представниками, яких підтримає український народ. Все дуже просто,
      – сказав Чалий.

      Він додав, що рівень взаємовідносин між двома країнами має розвиватися, а не зменшуватися і для цього необхідна послідовність у зовнішній політиці України та незмінність зовнішньополітичного курсу та його темпів.

      Я думаю, Сполучені Штати також вітали би взаємодію з тими політиками, які продовжуватимуть обраний курс реформ і обраний геополітичний курс – на зближення з євроатлантичними, європейськими структурами,
      – заявив посол.

      За його словами, очевидно, що прямої підтримки кандидатів чи партій з боку США не буде, але готовність співпраці матиме місце з тими, хто зберігатиме цей курс.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини США
      Джерело: 24 Канал
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