Посол України розповів, кого США бачать на посаді президента

Для США дуже важливо, щоб наступний президент України продовжував реформи і геополітичний курс на зближення з Європейським Союзом.

Про сказав посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю Укрінформу.

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На питання, яку позицію адміністрація США має зараз відносно виборчого процесу в Україні, він відповів, що це питання треба в першу чергу адресувати представникам адміністрації Сполучених Штатів.

Я міг би не коментувати, але просто скажу про свої спостереження. На мій погляд, американський уряд буде продовжувати взаємодію з тими політичними представниками, яких підтримає український народ. Все дуже просто,

– сказав Чалий.

Він додав, що рівень взаємовідносин між двома країнами має розвиватися, а не зменшуватися і для цього необхідна послідовність у зовнішній політиці України та незмінність зовнішньополітичного курсу та його темпів.

Я думаю, Сполучені Штати також вітали би взаємодію з тими політиками, які продовжуватимуть обраний курс реформ і обраний геополітичний курс – на зближення з євроатлантичними, європейськими структурами,

– заявив посол.

За його словами, очевидно, що прямої підтримки кандидатів чи партій з боку США не буде, але готовність співпраці матиме місце з тими, хто зберігатиме цей курс.