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      Посол України у Фінляндії продовжить лікування на батьківщині після нещасного випадку

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      Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров
      Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров / Фото з відкритих джерел

      Посла України у Фінляндії Андрія Олефірова вирішили відправити на батьківщину для лікування після того, як дипломат провів 4 місяці у лікарні в Гельсінкі після серйозного травмування.

      Ще 18 вересня Андрій Олефіров важко травмувався, впавши зі сходів у будівлі посольства України, йдеться у місцевому виданні Helsingin Sanomat.

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      Його одразу госпіталізували в клініку для інтенсивної терапії. Посол 4 місяці перебував у лікарні в Гельсінкі, але тепер покинув Фінляндію для подальшого лікування на батьківщині. Інформація про стан здоров’я посла наразі не розголошується.

      Радник українського посольства Ілля Квас запевнив, що інцидент був нещасним випадком. Олефіров впав зі сходів наприкінці робочого дня і отримав серйозні травми.

      Зауважимо, з 18 вересня сторінка посла у Twitter та Facebook не оновлюється. Олефіров став послом України у Фінляндії у серпні 2014 року. До цього він два роки працював заступником міністра закордонних справ України.

      Теги: Новини України Фінляндія Здоров'я Новини політики
      Джерело: 24 канал
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