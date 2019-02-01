Посол України у Фінляндії продовжить лікування на батьківщині після нещасного випадку
Посла України у Фінляндії Андрія Олефірова вирішили відправити на батьківщину для лікування після того, як дипломат провів 4 місяці у лікарні в Гельсінкі після серйозного травмування.
Ще 18 вересня Андрій Олефіров важко травмувався, впавши зі сходів у будівлі посольства України, йдеться у місцевому виданні Helsingin Sanomat.
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Його одразу госпіталізували в клініку для інтенсивної терапії. Посол 4 місяці перебував у лікарні в Гельсінкі, але тепер покинув Фінляндію для подальшого лікування на батьківщині. Інформація про стан здоров’я посла наразі не розголошується.
Зауважимо, з 18 вересня сторінка посла у Twitter та Facebook не оновлюється. Олефіров став послом України у Фінляндії у серпні 2014 року. До цього він два роки працював заступником міністра закордонних справ України.