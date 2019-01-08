Посол України в Туреччині розповів про стан моряків, потерпілих у аварії судна в Чорному морі

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга розповів, що консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях турецького Самсуна усіх моряків, які 7 січня постраждали внаслідок аварії вантажного судна у Чорному морі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Посол зазначив, що стан потерпілих – задовільний та висловив вдячність турецьким рятувальникам, й також додав, що підтримує зв'язок з родинами українців.

Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 год.перебування у крижаній воді-справжнє диво.Близькі на зв’язку — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

Нагадаємо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебувало 13 осіб, серед яких 11 – українці. Внаслідок аварії загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано та усі вони перебувають під належним наглядом.

Як заявив начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, судно затонуло в результаті удару хвилі, оскільки не витримало та розламалося.