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      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Посол України в Туреччині розповів про стан моряків, потерпілих у аварії судна в Чорному морі

      207 Читать новость на русском
      Судно затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини
      Судно затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини / unn.com.ua

      Посол України в Туреччині Андрій Сибіга розповів, що консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях турецького Самсуна усіх моряків, які 7 січня постраждали внаслідок аварії вантажного судна у Чорному морі.

      Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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      Посол зазначив, що стан потерпілих – задовільний та висловив вдячність турецьким рятувальникам, й також додав, що підтримує зв'язок з родинами українців.

      Нагадаємо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебувало 13 осіб, серед яких 11 – українці. Внаслідок аварії загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано та усі вони перебувають під належним наглядом.

      Як заявив начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, судно затонуло в результаті удару хвилі, оскільки не витримало та розламалося.

      Теги: Новини України Аварія судна з українцями біля Туреччини Новини Туреччини Водний транспорт Аварії та ДТП МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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