Посольства Литви й Латвії відновили свою роботу в Києві

Литовські та Латвійські дипломати повертаються до Києва. Посольства цих країн Балтії відновлюють роботу в українській столиці.

Першим повернувся Вальдемарас Сарапінс – очільник литовського диппредставництва. Він зазначив, що на вулицях українського міста зараз вже вирує життя.

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Я щойно зайшов у двері посольства,

– сказав Вальдемарас Сарапінс.

За його словами, в Києві працюватимуть шість дипломатів з Литви, а також кілька співробітників. До російського вторгнення у посольстві перебували 32 особи.

Латвія також повернула дипломатів

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зробив важливу заяву стосовно поновлення роботи дипломатичного представництва в українській столиці.

Сьогодні (7 квітня – 24 канал) ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві, посол приєднається до них після консультацій в Ризі. Я дуже вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за самовідданність і службу,

– сказав він.

Литва та Латвія стали першими країнами, які повернули своїх дипломатів до Києва. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони працювали у Львові.