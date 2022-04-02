Посольство України в Британії закупило 30 броньованих автомобілів швидкої
Джерело:твітер Embassy of Ukraine to the UK
Посольство України у Великобританії за допомогою коштів з благодійної платформи закупило 30 броньованих автомобілів швидкої для українських медиків.
15 з них поїдуть в Україні на початку наступного тижня. Таку інформацію повідомили у твітері посольства.
Читайте також: Наступний крок – це системи ППО, – Краєв про динаміку допомоги від Заходу
З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України посольство України у Великобританії створило платформу для надання гуманітарної підтримки Україні та її народу.
В офіційному повідомленні посольства зазначили, що частину зібраних коштів вони вирішили спрямувати на придбання не просто звичайних машин швидкої допомоги, а броньованих, щоб захистити українських відважних медиків.
Ми придбали першу партію з 30 таких автомобілів, 15 з яких відправляються в Україну на початку наступного тижня,
– повідомили у посольстві.
Фото броньованих машин швидкої допомоги:
Вас це може зацікавити – Папа Римський може відвідати воєнний Київ: дивіться відео