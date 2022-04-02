Посольство України в Британії закупило 30 броньованих автомобілів швидкої

Посольство України у Великобританії за допомогою коштів з благодійної платформи закупило 30 броньованих автомобілів швидкої для українських медиків.

15 з них поїдуть в Україні на початку наступного тижня. Таку інформацію повідомили у твітері посольства.

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З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України посольство України у Великобританії створило платформу для надання гуманітарної підтримки Україні та її народу.

В офіційному повідомленні посольства зазначили, що частину зібраних коштів вони вирішили спрямувати на придбання не просто звичайних машин швидкої допомоги, а броньованих, щоб захистити українських відважних медиків.

Ми придбали першу партію з 30 таких автомобілів, 15 з яких відправляються в Україну на початку наступного тижня,

– повідомили у посольстві.

Фото броньованих машин швидкої допомоги:

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