Посольство Росії у Великобританії опублікувало лист сина загиблої в Еймсбері жінки Путіну

Посольство Росії опублікувало фотографію листа, який Еван Хоуп, син померлої від отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському місті Еймсбері Дони Стерджерс, написав президенту Росії Володимиру Путіну.

У листі Еван Хоуп просить Путіна дозволити поліції Великобританії допитати причетних до отруєння його матері двох росіян.

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24 канал повідомляв про лист Путіну надісланий 20-рчним Еваном Хоупом. На початку березня Хоуп розповів про нього газеті Sunday Mirror.

Російське посольство в Лондоні запропонувало Хоупу отримати відповіді на всі запитання щодо смерті його матері. Запрошують його безпосередньо в будівлю диппредставництва.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 березня 2019 р.

До слова, у Московському державному університеті наразі заявили про намір провести перші так звані "Солсберійські читання" . Де обговорюватимуть, як західні спецслужби нібито чинили інформаційно-психологічний вплив на Росію. На читання, хочуть запросити і головних героїв історії – самих Олександра Петрова (справжнє ім'я – Олександр Мішкін) та Руслана Боширова (справжнє ім'я – Анатолій Чепіга).

Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.



30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони, як і Скрипалі, нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



У обох інцидентах Британія вважає винною Росію. Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".