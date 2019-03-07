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      Посольство Росії у Великобританії опублікувало лист сина загиблої в Еймсбері жінки Путіну

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      Опубліковано лист Путіну від сина загиблої британки
      Опубліковано лист Путіну від сина загиблої британки / RussianEmbassy

      Посольство Росії опублікувало фотографію листа, який Еван Хоуп, син померлої від отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському місті Еймсбері Дони Стерджерс, написав президенту Росії Володимиру Путіну.

      У листі Еван Хоуп просить Путіна дозволити поліції Великобританії допитати причетних до отруєння його матері двох росіян.

      Читайте також: Отруєння Скрипалів: з'явились нові погрози від Росії

      24 канал повідомляв про лист Путіну надісланий 20-рчним Еваном Хоупом. На початку березня Хоуп розповів про нього газеті Sunday Mirror.

      Російське посольство в Лондоні запропонувало Хоупу отримати відповіді на всі запитання щодо смерті його матері. Запрошують його безпосередньо в будівлю диппредставництва.

      До слова, у Московському державному університеті наразі заявили про намір провести перші так звані "Солсберійські читання". Де обговорюватимуть, як західні спецслужби нібито чинили інформаційно-психологічний вплив на Росію. На читання, хочуть запросити і головних героїв історії – самих Олександра Петрова (справжнє ім'я – Олександр Мішкін) та Руслана Боширова (справжнє ім'я – Анатолій Чепіга).

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони, як і Скрипалі, нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

      У обох інцидентах Британія вважає винною Росію. Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

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      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Володимир Путін Новини Росії Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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