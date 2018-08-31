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Посольство США передало українським спецпризначенцям нові автомобілі

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Посольство США передало МВС нові автомобілі
Посольство США передало МВС нові автомобілі / Фото з відкритих джерел

Спецпідрозділ МВС КОРД отримав 11 службових автомобілів від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Twitter.

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Дякую нашим надійним партнерам та добрим друзям – Посольству США – за нові спеціальні автомобілі для КОРД! 11 мікроавтобусів Ford допоможуть забезпечити швидку та ефективну роботу у складних ситуаціях! 
– написав Аваков.


Нагадаємо, раніше Державний департамент Сполучених Штатів розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також вони звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.

Яке основне призначення спецпідрозділу КОРД?Підрозділ Національної поліції КОРД створений для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких перевищує можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Розпочав діяти у березні 2016 року. В разі необхідності спецпризначенці КОРД можуть брати участь в спецопераціях зі знешкодження небезпечних злочинців, звільненню заручників і здійсненні силової підтримки інших підрозділів поліції, а також брати участь в антитерористичних операціях під егідою СБУ.

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Новини США Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Зброя
Джерело: 24 Канал
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