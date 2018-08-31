Посольство США передало українським спецпризначенцям нові автомобілі

Спецпідрозділ МВС КОРД отримав 11 службових автомобілів від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Twitter.

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Дякую нашим надійним партнерам та добрим друзям – Посольству США – за нові спеціальні автомобілі для КОРД! 11 мікроавтобусів Ford допоможуть забезпечити швидку та ефективну роботу у складних ситуаціях!

– написав Аваков.

Дякую нашим надійнім партнерам та добрим друзям - Посольству США @USEmbassyKyiv – за нові спеціальні автомобілі для КОРД! 11 мікроавтобусів Ford допоможуть забезпечити швидку та ефективну роботу у складних ситуаціях! pic.twitter.com/UpMs55ys59 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 серпня 2018 р.



Нагадаємо, раніше Державний департамент Сполучених Штатів розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також вони звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.

Яке основне призначення спецпідрозділу КОРД?Підрозділ Національної поліції КОРД створений для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких перевищує можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Розпочав діяти у березні 2016 року. В разі необхідності спецпризначенці КОРД можуть брати участь в спецопераціях зі знешкодження небезпечних злочинців, звільненню заручників і здійсненні силової підтримки інших підрозділів поліції, а також брати участь в антитерористичних операціях під егідою СБУ.