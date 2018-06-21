Посольство США вимагає надати доступ до всіх українських політв'язнів у Росії

Посольство США у Києві закликало Росію надати доступ до всіх українських політв'язнів на тлі проведення Чемпіонатом світу з футболу .

Про це повідомляє прес-центр американського посольства у Києві.

Читайте також: "Лікувальне голодування": у Росії вразили новою цинічною заявою про політв'язня Сенцова

"З тим, як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту", – йдеться у заяві.

З тим як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту. #FreeSentsov — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 21, 2018

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами, російського політика Ксенії Собчак після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.