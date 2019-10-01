Поспіх при зміні Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці, – Южаніна

Ухвалення законопроекту №1210 в його нинішньому вигляді принесе різко негативні наслідки для української економіки.

Таку думку висловила народний депутат Ніна Южаніна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з податкової і митної політики.

"У законопроєкті №1210 ви насправді змішали всі питання в купу, не підозрюючи, що робите в першу чергу погану послугу самим собі", – заявила вона, звертаючись до глави комітету Данила Гетманцева і членів парламентського комітету.

Зокрема, вона розповіла, чому раніше законопроєкти щодо імплементації в Україні Плану дій BEPS не реєструвалися і не розглядалися в сесійній залі. "Цей законопроєкт може бути прийнятий виключно спільно з проведенням одноразового декларування для фізичних осіб, – підкреслила нардеп. – І саме тому всі переговори з МВФ крутилися навколо того, як провести це декларування, щоб імплементувати в українське законодавство, в тому числі і оподаткування контрольованих іноземних компаній".

Южаніна зазначила, що сьогодні законодавці фактично "вирвали" з Плану ту частину, яка погіршить роботу бізнесу, і намагаються прийняти її в комплексному законопроєкті.

Якщо цей законопроєкт буде винесений в зал в такому вигляді, то до грудня відбудеться або зміна резидентства, або переструктурування бізнесу так, що ви в Україні не побачите жодного середнього і великого бізнесу. Тому хорошу і таку необхідну ідею для України не перетворюйте через поспіху прийняття просто в страшні негативні наслідки для української економіки,

– сказала Н.Южаніна.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація заявила про те, що термінове прийняття законопроєкту 1210 негативно позначиться не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликав відкликати законопроєкт, який шкодить розвитку бізнесу в країні.