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      Поспіх у земельній реформі недоречний, – експерт

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      Поспіх у земельній реформі може створити проблеми
      Поспіх у земельній реформі може створити проблеми / uainfo.org

      Швидке запровадження земельної реформи в Україні може спричинити незворотні помилки.

      Таку думку висловив керуючий партнер Європейського банку реконструкції і розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, пише "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Земельне питання обросло міфами, – Кабмін

      На Київському міжнародному економічному форумі він додав, що земельна реформа – таке місце, де не можна допускати помилки.

      Мантра, яку ми постійно чуємо, в тому числі чули і в Маріуполі (на інвестиційному форумі – ред. 24 канал) на минулому тижні, – "нам потрібно поспішати, зробити все якомога швидше, так, будуть помилки, але потім ми їх виправимо",
      – зазначив експерт.

      Однак Патроне запевняє, що потрібно взяти паузу і зробити все поступово та правильно. "Треба зберегти права малих фермерів", – наголосив він.

      Окрім того, заступник керівника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку Жан-Жак Сулакру також погодився з думкою Патроне.

      Україні не варто поспішати. Я б рекомендував робити це поступово, спочатку вирішуючи питання земель у державній власності, приватизуючи її,
      – радить Сулакру.

      Водночас голова інвестиційного фонду Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що бізнес очікує відкриття ринку з 1 жовтня 2020 року.

      "Моя рекомендація була б використовувати це вікно можливостей – політичних можливостей і політичної волі на ранньому етапі, оскільки з часом це бажання може зменшитися і просунути такі непопулярні реформи було б важче", – заявив Фіала.

      До теми: Фурса спростував основні міфи земельної реформи

      Зауважимо, що в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Проте в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

      Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись?25 вересня уряд вніс законопроєкт №2178 про обіг земель сільськогосподарського призначення до Верховної Ради. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності. Тому в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

      Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.


      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Законодавство Новини політики Ринок землі Реформи Кабінет Міністрів України Євросоюз
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