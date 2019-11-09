Поспіх у земельній реформі недоречний, – експерт

Швидке запровадження земельної реформи в Україні може спричинити незворотні помилки.

Таку думку висловив керуючий партнер Європейського банку реконструкції і розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, пише "Інтерфакс-Україна".

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На Київському міжнародному економічному форумі він додав, що земельна реформа – таке місце, де не можна допускати помилки.

Мантра, яку ми постійно чуємо, в тому числі чули і в Маріуполі (на інвестиційному форумі – ред. 24 канал) на минулому тижні, – "нам потрібно поспішати, зробити все якомога швидше, так, будуть помилки, але потім ми їх виправимо",

– зазначив експерт.

Однак Патроне запевняє, що потрібно взяти паузу і зробити все поступово та правильно. "Треба зберегти права малих фермерів", – наголосив він.

Окрім того, заступник керівника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку Жан-Жак Сулакру також погодився з думкою Патроне.

Україні не варто поспішати. Я б рекомендував робити це поступово, спочатку вирішуючи питання земель у державній власності, приватизуючи її,

– радить Сулакру.

Водночас голова інвестиційного фонду Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що бізнес очікує відкриття ринку з 1 жовтня 2020 року.

"Моя рекомендація була б використовувати це вікно можливостей – політичних можливостей і політичної волі на ранньому етапі, оскільки з часом це бажання може зменшитися і просунути такі непопулярні реформи було б важче", – заявив Фіала.

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Зауважимо, що в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Проте в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись?25 вересня уряд вніс законопроєкт №2178 про обіг земель сільськогосподарського призначення до Верховної Ради. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності. Тому в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.



Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу