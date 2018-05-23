Пост поціновувачам кави, – Супрун розповіла про напій з точки зору медицини

Коли потрібен заряд бадьорості та енергії – більшість людей одразу згадує за чашку запашної кави. Але щоб кава не заподіяла шкоди здоров'ю, варто стежити за кількістю випитого напою та часом споживання.

Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Скільки кави можна пити? Супрун навела дані Європейського відомства з безпеки харчових продуктів, яке офіційно рекомендує споживати не більше 400 мг кофеїну на день, і не перевищувати дозу 200 мг за один раз.

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Чашка американо містить 154 міліграми кофеїну

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Не варто перебільшувати дозу понад 1-2 чашки на день. Надмірне споживання кави може погіршити самопочуття: виникає біль у шлунку чи печінці, пришвидшується серцебиття, пітніють долоні, погіршується сон та виникає відчуття тривожності.

Чи можна додавати до кави вершки та цукор? Зі слів в.о. міністра охорони здоров'я, додавання до кави великої кількості вершків та цукру збільшує калорійність та жирність напою, а це зменшує користь кави у кілька разів.

Кожна людина має власну чутливість до кофеїну – хтось його знешкоджує швидко, і на них "кава не діє", а хтось – дуже повільно. Крім цього, є генетична схильність відчувати тривожність через споживання кофеїну. У деяких людей від кави може боліти шлунок, а затяті кавомани розвинули нечутливість до дії кофеїну,

– пояснила Уляна Супрун.

Передусім, варто опиратись на свої відчуття від кави – якщо вам від неї стає погано чи виникає залежність – варто обмежити споживання.

Кому не варто вживати каву? Медики рекомендують утримуватись від кави вагітним жінкам, літнім людям, особам з гіпертензією та порушеннями сну, а також тим, у кого є проблеми шлунково-кишкового тракту та сильний стрес.

Якщо ви припинили пити каву, через звикання до порції кофеїну ви можете відчувати головний біль, втому та дратівливість. А все через те, що мозок став схильним більше до гальмування, ніж до збудження. Адже кофеїн діє як стимулятор нервової системи.

"Якщо вам потрібно працювати всю ніч, то спробуйте випити кави й одразу подрімати 15-20 хвилин. Відпочинок зменшить кількість аденозинових рецепторів в мозку, і каві буде простіше вас збадьорити, не завдавши шкоди", – додала Супрун.

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