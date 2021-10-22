На думку правоохоронців, нелегальний експорт організували посадовці цієї держустанови, а також керівники кількох комерційних структур. Про те, що в кожного з них провели обшуки, повідомили 22 жовтня.

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Також забезпечували гелікоптери

Служба безпеки встановила, що для незаконного збуту військової продукції, зловмисники налагодили контакти з воєнно-промисловим комплексом Росії. Окрім цього, вони співпрацювали з країною Східної Азії, проте якою саме – невідомо.

Ці люди нібито постачали запчастини для російських бойових літаків. Зокрема, вони переправляли через кордон частини винищувачів МіГ-29, Су-27 та Су-30. Окрім цього, розробляли складові ударних гелікоптерів Мі-24 і транспортно-бойових вертольотів Мі-35.

Що знайшли під час обшуків

Слідчі обшукували помешкання та місця роботи фігурантів. Вони там виявили:

велику кількість частин авіації, які підготували до експорту;

чорнову бухгалтерію;

електронні носії інформації, з підтвердженням протиправної діяльності.

Обшуки через продаж деталей винищувачів у Росію / Фото СБУ Харківщини

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці розслідують цей випадок за 2 статтями Кримінального кодексу. Одна з них про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. Максимальне покарання за нею – 3 роки в'язниці.

Також такий злочин вважають привласненням майна шляхом зловживання службовим становищем, яке вчинила група осіб. Максимальне покарання за це – від 3 до 8 років в'язниці.