22:41
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      Постачання води людям можуть обмежити вже з 20 серпня, бо водоканали на межі банкрутства, – АВУ

      508 Читать новость на русском
      Воду можуть почати подавати погодинно
      Воду можуть почати подавати погодинно / Ілюстративне фото (pixabay)

      Через брак грошей на оплату електроенергії вже з 20 серпня водоканали можуть перейти на обмежену у часі подачу води. Так вважає Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (Асоціація водоканалів України).

      "НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 24 канал) регулює діяльність ста водоканалів України", – нагадала віце-президент АВУ Ольга Бабій на прес-конференції в "Укрінформі" 5 серпня.

      Важливо: В Україні хочуть змінити критерії нарахування субсидій

      Проблема у ціні на електроенергію

      За її словами, піднявши вартість тарифу на передачу електроенергії для Укренерго, НКРЕКП не підняла вартість води і каналізації. Тому "усі водоканали країни зазнали збитків у приблизно 200 мільйонів гривень, і це за один місяць".

      Електроенергія для водоканалів у липні 2019 подорожчала на 25% і грошей для розрахунку за неї у серпні – уже не буде. А оскільки водоканали змушені здійснювати повну передоплату, то і "водоканали і теплокомуненерго почнуть відключати від споживання електроенергії".

      Чи потрібно піднімати тариф за воду для населення?

      На думку Бабій, у водоканалів має бути змога купувати дешеву електроенергію. У іншому випадку тариф треба підняти на 20%.

      НКРЕКП та уряд зробили усе, щоб водоканали купували електроенергію за ціною 2,2 гривні за кіловат/годину. Це на 30% більше від тих можливостей, які є на ринку. Така сама ситуація і у тепловиків,
      – наголосила Ольга Бабій.

      Чи обмежать подачу води?

      За прогнозом експертки, низка водоканалів можуть перейти на погодинну подачу води: "Якщо ситуацію не розв'яжуть шляхом законодавчого регулювання до 20 серпня, ми будемо мати відключення від електрики водоканалів, а як наслідок – техногенні аварії".

      Національна комісія має сказати, що вона буде робити: встановлювати тариф чи коригувати. Та вона мовчить уже місяць,
      – підсумувала Бабій.

      Як перевірити, чи чесні рахунки за тепло і воду в Україні? Маємо онлайн-калькулятор.

      blog_ava
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні
      59283
      Теги: Новини України Комунальні послуги Електроенергія Тарифи Гроші Водопостачання
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      сьогодні , 22:30 Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      101
      Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      сьогодні , 22:09 Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      Іван Яковина 415
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      сьогодні , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      704
      Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 202
      Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
      сьогодні , 21:00 Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
      Марта Вересюк 198
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук