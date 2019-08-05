Постачання води людям можуть обмежити вже з 20 серпня, бо водоканали на межі банкрутства, – АВУ

Через брак грошей на оплату електроенергії вже з 20 серпня водоканали можуть перейти на обмежену у часі подачу води. Так вважає Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (Асоціація водоканалів України).

"НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 24 канал) регулює діяльність ста водоканалів України", – нагадала віце-президент АВУ Ольга Бабій на прес-конференції в "Укрінформі" 5 серпня.

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Проблема у ціні на електроенергію

За її словами, піднявши вартість тарифу на передачу електроенергії для Укренерго, НКРЕКП не підняла вартість води і каналізації. Тому "усі водоканали країни зазнали збитків у приблизно 200 мільйонів гривень, і це за один місяць".

Електроенергія для водоканалів у липні 2019 подорожчала на 25% і грошей для розрахунку за неї у серпні – уже не буде. А оскільки водоканали змушені здійснювати повну передоплату, то і "водоканали і теплокомуненерго почнуть відключати від споживання електроенергії".

Чи потрібно піднімати тариф за воду для населення?

На думку Бабій, у водоканалів має бути змога купувати дешеву електроенергію. У іншому випадку тариф треба підняти на 20%.

НКРЕКП та уряд зробили усе, щоб водоканали купували електроенергію за ціною 2,2 гривні за кіловат/годину. Це на 30% більше від тих можливостей, які є на ринку. Така сама ситуація і у тепловиків,

– наголосила Ольга Бабій.

Чи обмежать подачу води?

За прогнозом експертки, низка водоканалів можуть перейти на погодинну подачу води: "Якщо ситуацію не розв'яжуть шляхом законодавчого регулювання до 20 серпня, ми будемо мати відключення від електрики водоканалів, а як наслідок – техногенні аварії".

Національна комісія має сказати, що вона буде робити: встановлювати тариф чи коригувати. Та вона мовчить уже місяць,

– підсумувала Бабій.

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