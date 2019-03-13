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      Постанова про скасування закону про збереження мита на вивіз брухту не має достатньо фактажу

      41 Читать новость на русском
      Металобрухт
      Металобрухт / westmettrade.com

      У постанові про скасування рішення Верховної Ради про збереження експортного мита на вивіз металобрухту з України немає конкретних прикладів порушень при голосуванні, які нібито були допущені.

      Про це йдеться у висновку регламентного комітету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

      "Комітет зазначив, що в пояснювальній записці до поданого проекту Постанови (реєстр. № 9474-П1) не наведено жодного конкретного прикладу порушень Регламенту Верховної Ради України при розгляді і голосуванні цього законопроекту", йдеться в документі.

      Нагадаємо, що мова йде про голосування за законопроект, який продовжить експортне мито на вивіз стратегічної сировини з України за кордон. Незважаючи на позитивний вплив законопроекту на економіку України, і голосування Верховної Ради за продовження дії мита, в залі було зареєстровано постанову про скасування даного рішення.

      Згідно з оцінками експертів, скасування мита призведе до втрати близько 30 тисяч робочих місць в Україні, безконтрольного вивезення металобрухту в невизнане Придністров'я і Туреччину, як фактично і відбувалося до введення мита. Також, до введення мита, ряд вітчизняних заводів зупинялися через гострий дефіцит металобрухту.

      У документі також зазначено, що в комітет надійшов лист від президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Каленкова А.Ф. і голови Федерації металургів України Біленького С.Л., в якому автори листа просять комітет рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду відхилити проект постанови про скасування голосування.

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      Теги: Металургія Мито
      Джерело: 24 Канал
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