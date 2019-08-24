Постійні обшуки та арешти: на що перетворилося життя кримських татар, що не зрадили Україну

Після того, як "зелені чоловічки" увірвалися на територію українського Криму, кримські татари розділилися на два табори: прихильників та противників "русского мира". Були й такі, хто переїхав до Криму з Москви, у надії влаштувати там своє щасливе життя. Про те, як склалися долі людей, що залишилися на півострові – розповімо далі.

"Тримаю тривожну валізу під ліжком"

Відомий кримськотатарський активіст Заїр Смедля, як і більшість кримських татар, не визнав референдум 2014 року. Через таку позицію активістів переслідують, а російські спецслужби регулярно проводять обшуки у їхніх домівках.

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Він готовий до того, що його заарештують у будь-яку хвилину. Під ліжком в нього – тривожна валіза.

Раптом вранці прийдуть, можуть не дати часу зібрати речі. Тому я маю сумку зі змінною білизною, зубною щіткою та бритвою,

– приголомшив кримськотатарський активіст.



Кримськотатарський активіст Заїр Смедля

"Всім народом ми станемо на коліна перед Путіним"

Ще одні кримські татари також постраждали від насильницьких дій окупаційної влади. Мер'єм Куку з дітьми залишилася без чоловіка – його схопили російські силовики. Хоча її свекор у рік анексії Криму отримав нагороду "За повернення Криму", бо був прихильником РФ.

Мер'єм згадала, як швидко свекор розчарувався в Росії, хоча ще нещодавно казав: "Всім народом ми станемо на коліна перед Путіним, якщо він реабілітує наш народ".

Все подвір'я заполонили кулеметники. Це нагадувало сцену з фільму, коли б'ють якого страшного злочинця. Мого чоловіка, як і інших, звинувачують в участі у терористичній операції та спробі підготовки захоплення влади РФ,

– зауважила кримська татарка.

Побачення рідним полоненого дають рідко, натомість дітей до батька не пускають взагалі.



Мер'єм Куку з дітьми залишилася без чоловіка

"Народ ніхто не переслідує"

Руслан Бальбек теж кримський татарин, для нього 2014 рік – це момент історичного возз'єднання Криму з Росією.

Тоді ухвалювали доленосне рішення, визначалося майбутнє кримчан. Звичайно, я брав участь у референдумі,

– сказав Руслан Бальбек.

До 2013 року Руслан був помічником нардепа-регіонала, а після анексії – вступив до партії "Єдина Росія". І лише за два місяці після того він став віце-прем'єром кримського уряду. Руслав переконаний, що його народ ніхто не переслідує.



Руслан Бальбек

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Ведучий програми "Крим.Реалії" – Дмитро Євчин.