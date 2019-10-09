Постійні податкові зміни підривають інвестиційний імідж України

Україна втрачає інвестиційну привабливість для іноземних компаній через часті і непродумані змін в податкове законодавство, в т.ч. і в частині плати за користування надрами – включаючи ренту на видобуток залізної руди.

Таку думку висловив сьогодні депутат Верховної Ради Андрій Ніколаєнко, виступаючи на засіданні робочої групи щодо змін ренти на видобуток залізної руди, передає кореспондент Мінпрому.

"Ви говорите про якісь додаткові надходження в бюджет (від підвищення ренти), але насправді є речі, які коштують дорожче. Це інвестиційний імідж країни", – сказав він, звертаючись до представника Міністерства фінансів.

Ніколаєнко нагадав, що нинішній уряд на чолі з Олексієм Гончаруком оголосив своєю метою додаткове залучення інвестицій в економіку України. Тоді як зараз у Верховній Раді розглядається депутатський законопроєкт №1210, що передбачає в тому числі різке підвищення рентних платежів за видобуток залізної руди.

А які інвестори до нас прийдуть, якщо постійно змінюється податкове законодавство – хоча було прийнято, що зміни не можуть вноситися частіше, ніж 1 раз в 5 років? Як ви думаєте, прийде до нас з Канади компанія Black Iron, яка хоче добувати тут у нас залізну руду, якщо прийняти те, що ви пропонуєте?

– підкреслив депутат.

Таким чином, автори законопроєкту №1210 і Міністерство фінансів, яке його підтримує, підривають зусилля уряду України щодо прискорення економічного зростання і залучення додаткових інвестицій в країну, резюмував Ніколаєнко.