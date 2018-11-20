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      Постійний крик на дитину: які тривожні наслідки це матиме

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      Що відбувається з дітьми, коли на них постійно кричать
      Що відбувається з дітьми, коли на них постійно кричать / Фото з відкритих джерел

      Аби процес виховання дитини пройшов успішно, батькам треба мати немало терпіння, витримки та знань. Якщо ж достукатися до дитини у вас виходить лише за допомогою крику, отже, щось іде не так.

      Як з’ясували американські науковці, постійні крики та скандали дуже негативно впливають на психічний розвиток дітей, і ті стають агресивними, надмірно затиснутими, невпевненими у собі, пише La Vida Es Rica.

      Читайте також: Тривожність як загроза хорошим стосункам батьків і дітей: чому це відбувається та як її побороти

      Також ресурс пояснив, як постійний крик у домі впливає на дитину:

      1) Оскільки наші предки використовували крик, щоб попередити родичів про небезпеку, то, коли ви кричите на дитину, у її організмі, незалежно від віку, починає вироблятися гормон стресу, який дає сигнал "бий або біжи". Водночас тіло малюка напружується, а його думки блокуються.

      2) Мозолисте тіло ("кабель" з нервових клітин, який з'єднує дві півкулі головного мозку) значно зменшується у розмірі, внаслідок чого знижується активність у різних частинах мозку, погіршується пам'ять і увага, а також зменшується приплив крові до мозочка. У підсумку це все призводить до втрати емоційної рівноваги у дітей.

      крик, батьки, діти, психологія, поведінка, здоров'я

      3) Через крики з боку батьків у малюків настає депресія, а у підлітків виникають поведінкові проблеми, унаслідок чого останні закидають навчання, вступають у конфлікти з однокласниками, починають брехати батькам. Впливають крики і на самооцінку дитини – зокрема, через постійні докори вона стає замкнутою, починає думати, що її не цінують і не люблять.

      Зауважимо, що травми, завдані такими зривами, неможливо загладити подарунками, обіймами та іншими жестами любові, що ми зазвичай робимо, прийшовши до тями.

      Нагадаємо, раніше ресурс Здоров'я 24 публікував Топ-9 фраз для батьків, що зроблять примхливого малюка слухнянішим.  

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Діти Здорове життя Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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