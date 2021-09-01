Постійно розбирає бруківку: дідусь із Дніпра зруйнував тротуар

У Дніпрі 31 серпня помітили літнього чоловіка, який розбирав пішохідну доріжку. Він витягував із неї по одній частинці бруківки, а потім клав їх у сумку.

Зловмисник брав там бруківку не перший день. Тому, ймовірно, він забрав таким чином кілька десятків плиток.

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Тепер це місце небезпечне

Про це написав у місцевій групі дніпрянин Володимир Бондаренко. Також у дописі були фото ймовірного правопорушника. Автор зазначив, що тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати.

У коментарях до фото чоловіка місцеві мешканці написали, що він кожного дня приходить у це місце. Його вже нібито проганяли, однак пенсіонер повертається знову і знову. Для чого йому ця бруківка – невідомо.



Місце, де зловмисник краде бруківку / Фото Володимира Бондаренка

Інше хуліганство в місті

13 травня повідомили, що 17-рычний підліток зламав саджанці дерев на проспекті Олександра Поля. Правоохоронці встановили його особу через 5 днів після скоєння правопорушення.

Коли його затримали, хлопець сказав, що просто був п'яний. У той вечір він зламав щонайменше 5 дерев, які посадили місяцем раніше.