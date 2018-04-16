Постійно обурений кіт став зіркою мережі: фото

Деякі тварини милі і пухнасті, деякі досить небезпечні, а деякі просто дратівливі. Наприклад, сфінкс Локі, який виглядає як дідуган, що кричить на усіх.

Локі живе з хазяїнами Сарою та Брентом у Нью-Йорку, пише Bored Panda.

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"Цей кіт має більше індивідуальності та чутливості, ніж будь-яка тварина, яку я коли-небудь зустрічала", – зізнається Сара.

Локі увійшов у життя пари у 2014 році і одразу обзавівся сторінкою в Instagram, за якою стежать майже 65 тисяч людей.

Кіт Локі

Допис, поширений Loki the Sphynx (@loki_the_sphynx) 14 Кві 2018 р. о 2:08 PDT

Допис, поширений Loki the Sphynx (@loki_the_sphynx) 27 Лют 2018 р. о 7:11 PST

Допис, поширений Loki the Sphynx (@loki_the_sphynx) 10 Лют 2018 р. о 5:39 PST

Допис, поширений Loki the Sphynx (@loki_the_sphynx) 18 Жов 2017 р. о 6:24 PDT