Постійно обурений кіт став зіркою мережі: фото
Деякі тварини милі і пухнасті, деякі досить небезпечні, а деякі просто дратівливі. Наприклад, сфінкс Локі, який виглядає як дідуган, що кричить на усіх.
Локі живе з хазяїнами Сарою та Брентом у Нью-Йорку, пише Bored Panda.
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"Цей кіт має більше індивідуальності та чутливості, ніж будь-яка тварина, яку я коли-небудь зустрічала", – зізнається Сара.
Локі увійшов у життя пари у 2014 році і одразу обзавівся сторінкою в Instagram, за якою стежать майже 65 тисяч людей.
Кіт Локі
Джерело: 24 Канал
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