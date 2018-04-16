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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Постійно обурений кіт став зіркою мережі: фото

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Кіт Локі
Кіт Локі / Фото з Іnstagram

Деякі тварини милі і пухнасті, деякі досить небезпечні, а деякі просто дратівливі. Наприклад, сфінкс Локі, який виглядає як дідуган, що кричить на усіх.

Локі живе з хазяїнами Сарою та Брентом у Нью-Йорку, пише Bored Panda.

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"Цей кіт має більше індивідуальності та чутливості, ніж будь-яка тварина, яку я коли-небудь зустрічала", – зізнається Сара.

Локі увійшов у життя пари у 2014 році і одразу обзавівся сторінкою в Instagram, за якою стежать майже 65 тисяч людей.

Кіт Локі

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин
Джерело: 24 Канал
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