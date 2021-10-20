Постраждали 8 людей, з них – 5 підлітків: нові деталі масштабної ДТП на Одещині

На трасі Київ – Одеса зіштовхнулись 2 вантажівки та 3 легковики. Попередньо внаслідок ДТП загинули 3 людей. Нещодавно повідомили, що постраждалих є 8, серед них – 5 неповнолітніх віком 15 та 16 років.

Вантажівки з легковиками зіштовхнулися 20 жовтня близько 5 години ранку. Трапилося це на 313 кілометрі траси Київ – Одеса. Внаслідок аварії ускладнився рух.

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У поліції кажуть, що до місцевої лікарні з місця аварії доставили 8 постраждалих. Серед них є діти віком 15 та 16 років. У всіх діагностували політравми, забої, переломи, рублені рани. На місці й досі працює поліція, щоб встановити точну кількість загиблих.



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Деталі аварії планують внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення ПДР, що спричинило смерть кількох людей. Рух наразі досі ускладнений. Поліція закликає водіїв у напрямку до Одеси їхати Старокиївською трасою.

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