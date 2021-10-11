У поліції Дніпра в коментарі 24 каналу підтвердили, що був такий інцидент в Амур-Нижньодніпровському районі.Також зазначили, що вже почали розслідування.

Нещодавно Чоловік бігав із сокирою вулицями Дніпра та побив жінку до непритомності

Як можуть покарати чоловіка

На місце події прибули слідчі, які опитали учасників інциденту та зібрали докази. Цю подію розслідують за статтею про легке тілесне ушкодження. Якщо вину підозрюваного доведуть у суді, то йому може загрожувати різне покарання:

Штраф 850 гривень.

До 200 годин громадських або виправних робіт.

Не могли поділити спадок

"Інформатор" повідомляє, що між 2 дорослими братами сталася суперечка через те, що вони не могли поділити спадок. Згодом все переросло в конфлікт, внаслідок якого постраждав молодший брат із своєю сім'єю.

У дитини були гематоми надбрівної дуги та потилиці, а в жінки гематоми обличчя. Чоловік також потрапив до лікарні з гематомами. Чи знадобилася потерпілим госпіталізація – невідомо. Ми не додаємо фото потерпілих із етичних міркувань. Однак ви можете їх переглянути за цим посиланням. Не рекомендуємо це робити неповнолітнім і вразливим (18+)

Інша подія з сімейним насильством

У Харкові 22 вересня патрульні прийшли на виклик про сімейну сварку та самі стали потерпілими. На них накинувся раніше судимий безробітній чоловік.

Згодом туди приїхали й інші правоохоронці, які затримали зловмисника. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.