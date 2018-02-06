Постраждав через санкції: українського блогера переплутали з російським чиновником

Український блогер Сергій Іванов не зміг отримати закордонну посилку, бо його переплутали із представником Володимира Путіна, екс-міністром оборони Росії Сергієм Івановим.

Про це блогер розповів на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів Іванов, йому зателефонували з відомої німецької компанії доставки і заявили, що мають питання до його особи.

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"Людина з такими даними, як у вас, перебуває в санкційному списку ЄС", – повідомили блогерові у службі.

При цьому в компанії додали, що не зможуть доставити товар, поки служба безпеки не переконається, що це не російський чиновник.

"Ви насправді думаєте, що путінський Іванов замовляв би собі світшот за 20 євро з чеського аулета на київську адресу?", – обурився блогер.

В компанії пояснили, що розуміють абсурдність ситуації, але існують правила.