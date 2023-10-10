На початку осені у європейських країнах сталась посуха, через яку річки почали швидко втрачати рівень води. Найбільше ця проблема зачепила центральну та західну частини Європи.
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Рівень води у річках знижується
Наприклад, у Німеччині рівень річки Рейн знижувався з кінця вересня. Зараз він опустився значно нижче нормальної позначки у 1,75 метра. Найнижчий рівень води в Рейні зафіксували 8 жовтня біля міста Кауб – усього 90 сантиметрів.
Глибина цієї ріки поблизу Кауба має неабияке значення, адже впливає на транспортну придатність. Якщо глибина в цьому районі буде надто малою, баржі не зможуть вільно та безпечно пересуватися річкою.
Якщо рівень води в Рейні буде надто низьким, то повністю завантаженим баржам важко пройти крізь цю точку, не сідаючи на мілину та не пошкоджуючи корпуси.
У таких випадках операторам може знадобитися зменшити кількість вантажу на баржі, що призведе до збільшення витрат на транспортування та затримок,
– мовиться в повідомленні.
Водночас до кінця тижня у Європі буде зберігатися суха погода, тому рівень води продовжить знижуватися.
Рівень моря за останні 30 років суттєво піднявся
- За останні 30 років рівень моря піднявся на 9 сантиметрів. Може здатися, що це не так уже й багато, але насправді в масштабах планети це може принести людству серйозні неприємності вже в найближчому майбутньому.
- Дослідники впевнені, що можуть з достатньою точністю спрогнозувати океанські процеси, спираючись на відомості з різних джерел.
- Океан рятує Землю від надлишків тепла. Верхні його шари поглинають тепла не менше, ніж атмосфера планети. Майбутнє цивілізації буде невтішним, якщо люди не навчаться розуміти проблему й протистояти небезпеці, що насувається.