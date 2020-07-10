ДСНС визнала посуху в Одеській області надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня. Обласна влада попросила допомоги у керівництва держави.

Збитки від посухи – понад 6 мільярдів гривень

Збитки, які завдала посуха на Одещині, оцінюють у 6,5 мільярда гривень. Про це повідомив очільник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций у фейсбуці.

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Наразі з обласного бюджету виділено 18 мільйонів гривень на екстрену підтримку аграріїв. Ми звернулися до Кабінету міністрів України за підтримкою наших фермерів,

– заявив Куций.

Найбільше постраждали аграрії Лиманського району.

Через погодні умови Одещина перебуває у зоні пожежного ризику. В області оголосили найвищий – п'ятий рівень пожежної небезпеки.