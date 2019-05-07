Потенційних жертв – десятки: Клімкін попередив ЄС про серйозну загрозу з боку РФ

Підступні маніпуляції з видачею російських паспортів українцям на окупованих територіях несе загрозу не лише для України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму блозі на сайті "Українська правда" написав, що подібні рішення Путін застосовував Абхазії та Південній Осетії, а це закінчилося російською окупацією грузинських територій.

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"Так було і в нашому Криму, і ось він уже п'ять років, як незаконно окупований. Зараз на черзі окупований Донбас", – заявив Клімкін.

Це чіткий сигнал, що так може бути і з багатьма іншими країнами, потенційних жертв – десятки,

– наголосив міністр.

За його словами, це насамперед стосується пострадянських країн, зокрема, балтійських держав.

"Але згадаймо, скільки росіян і російськомовних живе в тій же Німеччині та інших країнах ЄС. Кремль не просто намагатиметься сформувати в них свою п'яту колону, він створюватиме підстави для активного втручання у їхнє внутрішнє життя", – додав політик.

Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.