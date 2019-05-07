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      Потенційних жертв – десятки: Клімкін попередив ЄС про серйозну загрозу з боку РФ

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      Клімкін попередив Європу про загрозу з боку РФ
      Клімкін попередив Європу про загрозу з боку РФ / 24 канал

      Підступні маніпуляції з видачею російських паспортів українцям на окупованих територіях несе загрозу не лише для України.

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму блозі на сайті "Українська правда" написав, що подібні рішення Путін застосовував Абхазії та Південній Осетії, а це закінчилося російською окупацією грузинських територій.

      Читайте також: Черги від ранку і безправність: як на окупованій Луганщині приймають російські паспорти

      "Так було і в нашому Криму, і ось він уже п'ять років, як незаконно окупований. Зараз на черзі окупований Донбас", – заявив Клімкін.

      Це чіткий сигнал, що так може бути і з багатьма іншими країнами, потенційних жертв – десятки,
      – наголосив міністр.

      За його словами, це насамперед стосується пострадянських країн, зокрема, балтійських держав.

      "Але згадаймо, скільки росіян і російськомовних живе в тій же Німеччині та інших країнах ЄС. Кремль не просто намагатиметься сформувати в них свою п'яту колону, він створюватиме підстави для активного втручання у їхнє внутрішнє життя", – додав політик. 

      Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

      1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:

      – Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      – Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      – Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      – Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      реакція світу на видачу паспортів рф українцям:
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      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Євросоюз Павло Клімкін Європа МЗС України
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