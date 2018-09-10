Потенційний президент Грузії прорекламував себе на порносайті

Кандидат у президенти Грузії Зураб Джапарідзе, лідер партії "Новий політичний центр – Гірчі" та колишній соратник Саакашвілі 2016 року демонстративно висаджував у офісі коноплю, а у липні 2018 висловлював радість з приводу скасування покарання за паління марихуани в країні. Тепер ж він відзначився зовсім неординарною ініціативою: розмістив свою передвиборчу рекламу на ресурсі Pornhub.

Про це повідомила видання "Грузія онлайн".

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Сам Джапарідзе підтвердив цю інформацію і навіть додав, що розмістив на порноресурсі декілька своїх слоганів. Зокрема, як приклад, навів наступне: "Не обіцяю збільшення розміру!" та "Більше сексу, більше свободи!".



Імпозантний лідер опозиційної партії Грузії Зураб Джапарідзе

За його словами, ідея народилася у членів партії як "звичайне бізнес-рішення". Політик відзначив: банери за чотири години восьмого вересня набрали понад 40 тисяч кліків. Щодо грошей, то Джапарідзе додав, що не готовий сказати суму витрат на цю кампанію.



Ось так виглядає політичний банер на Pornhub

Статистика свідчить, що один користувач з Грузії середньо проводить понад вісім хвилин на сайті Pornhub. Тож, на думку кандидата у президенти, така реклама у тисячі разів ефективніша, ніж всі телевізійні чи вуличні агітки всіх інших кандидатів разом узятих.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сайт Tube8, дочірній щодо порноресурсу PornHub, хоче платити своїм користувачам за перегляд порно, при чому – у криптовалюті. До слова, партія Джапарідзе планувала створити власну криптовалюту з часу свого заснування.