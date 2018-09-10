15:37
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Потенційний президент Грузії прорекламував себе на порносайті

899 Читать новость на русском
Потенційний президент Грузії прорекламував себе на порносайті
Потенційний президент Грузії прорекламував себе на порносайті / 24 канал

Кандидат у президенти Грузії Зураб Джапарідзе, лідер партії "Новий політичний центр – Гірчі" та колишній соратник Саакашвілі 2016 року демонстративно висаджував у офісі коноплю, а у липні 2018 висловлював радість з приводу скасування покарання за паління марихуани в країні. Тепер ж він відзначився зовсім неординарною ініціативою: розмістив свою передвиборчу рекламу на ресурсі Pornhub.

Про це повідомила видання "Грузія онлайн".

Читайте також: Відомо, коли українці зможуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами

Сам Джапарідзе підтвердив цю інформацію і навіть додав, що розмістив на порноресурсі декілька своїх слоганів. Зокрема, як приклад, навів наступне: "Не обіцяю збільшення розміру!" та "Більше сексу, більше свободи!".


Імпозантний лідер опозиційної партії Грузії Зураб Джапарідзе

За його словами, ідея народилася у членів партії як "звичайне бізнес-рішення". Політик відзначив: банери за чотири години восьмого вересня набрали понад 40 тисяч кліків. Щодо грошей, то Джапарідзе додав, що не готовий сказати суму витрат на цю кампанію.


Ось так виглядає політичний банер на Pornhub

Статистика свідчить, що один користувач з Грузії середньо проводить понад вісім хвилин на сайті Pornhub. Тож, на думку кандидата у президенти, така реклама у тисячі разів ефективніша, ніж всі телевізійні чи вуличні агітки всіх інших кандидатів разом узятих.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сайт Tube8, дочірній щодо порноресурсу PornHub, хоче платити своїм користувачам за перегляд порно, при чому – у криптовалюті. До слова, партія Джапарідзе планувала створити власну криптовалюту з часу свого заснування.

Теги: Реклама Порно Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
сьогодні, 15:02 Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
Юрій Бутусов
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
сьогодні, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сьогодні, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
сьогодні, 08:04 Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Помер письменник і дисидент Володимир Войнович, автор трилогії про солдата Івана Чонкіна
28 липня , 05:31
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук