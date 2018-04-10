Потерпілі від рук "беркутівців" не з'явилися у суді

Потерпілі на Майдані від рук "беркутівців" не з'явилися на засідання. Сьогодні, 10 квітня, їх мали заслухати у Святошинському райсуді столиці.

Прокурори запрошували двох із них. Однак ті відмовилися приїхати. Начебто через зайнятість та свята. Тому суд перейшов до інших клопотань. Зокрема, обвинувачення попросило долучити до справи матеріали про ідентифікацію командира роти Беркуту Дмитра Садовника.

Читайте також: ГПУ проситиме Польщу про видачу підозрюваного у розстрілі "Беркуту" на Майдані

Прокурори впевнені – Садовник віддавав накази, а отже, обвинувачені діяли злагоджено. Адвокати ж вважають – матеріали оформлені не належно. Однак, взялися їх вивчати.

Ми побачили, що співробітники правоохоронних органів отримували поранення, як вогнепальні, так від холодної зброї. Так і від травматичних знарядь від мітингувальників. Що вказує на те, що мітингувальники були далеко не мирним за своїми намірами,

– сказав адвокат екс-беркутівців Олександр Горошинський.

Нагадаємо, Святошинський суд Києва розглядає по суті справу п'ятьох екс-"беркутівців". Їх звинувачують у розстрілах на Майдані.