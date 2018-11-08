Потерпілий у харківському ДТП відмовився від претензій до Зайцевої

Один з постраждалих у резонансній ДТП у Харкові, що сталося 18 жовтня 2017 року, відмовився від претензій до Олени Зайцевої.

Про це повідомляє УНН за посиланням на слова адвоката Зайцевої.

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"Один з потерпілих повністю відмовився від претензій і цивільного позову до Зайцевої. Я не буду назвати прізвище потерпілого тому, що треба питати згоди самого потерпілого на це", – заявив адвокат Олени Зайцевої Євген Мельниченко.

Наразі суд 7 листопада 2018 року продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для учасників смертельної аварії на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 5 січня 2019 року.

Нагадаємо, Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.