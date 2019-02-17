Потім буде занадто пізно, – депутат Бундестагу про "Північний потік-2", Україну та Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дає неправильні сигнали, підтримуючи будівництво "Північного потоку-2". Німеччина стане більш вразливою до тиску Путіна, а життя України не полегшиться.

Представник фракції партії "Союз-90/зелені" у Бундестазі Джем Оздемір на полях Мюнхенської конференції заявив, що федеральний уряд з огляду на агресивну поведінку влади Путіна мав би робити жорсткі кроки, пише Укрінформ.

Читайте також: "Згодом – Балтика, а потім Польща": у міноборони країни закликають Європу не підігравати Путіну

Він вважає, що намагання Меркель довести до завершення питання газопроводу є "неправильним".

З одного боку, це веде до того, що не робить легше життя Україні, з іншого – це не дуже дружньо щодо Польщі, балтійських країн,

– сказав політик.

Депутат наголошує, що у відповідь на дії Росії поведінка Меркель мала б бути не такою. Різку позицію Берліна мали б розуміти та сприймати у Москві.

"Коли "Північний потік-2" побудують, буде занадто пізно щось робити та вимагати, в тому числи збереження ролі України як транзитера газу. Треба зараз шукати можливості, якщо ще є такий шанс, "вийти з проекту", – переконаний політик.

Оздемір також додав, що після агресії Росії у Керченській протоці та на Сході України загалом канцлер мала змогу зробити висновки і сказати: "Достатньо, цього досить", але не скористалася нею.

Що більш незалежними ми будемо від них, то краще. З "Північним потоком-2", на жаль, ми будемо ще на крок залежнішими та вразливішими для тиску Путіна, –

зазначив німецький депутат.

Політик наголошує, що ЄС має бути єдиним у питанні санкцій та не піддаватися на тиск Путіна.

Зазначимо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". Однак при цьому вона пообіцяла, що збереже транзит газу через Україну.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.



Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі дали йому "зелене світло" – погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо німецько-російського проекту буде приймати Берлін. Це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.