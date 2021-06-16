Затопило найбільший ринок України "Барабашово": в Харкові пройшла сильна злива – відео

Негода в різних регіонах Україні не вщухає вже досить тривалий час. У Харкові вже кілька разів були затоплені вулиці міста. Однак цього разу вже затопило павільйони одного з найбільших ринків східної Європи.

Наслідки негоди оприлюднили в мережі зранку 16 червня. На відео видно, що вода не встигає стекти ринвами та просто падає на асфальт. .

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Вода виплескувалась із

На відео з Барабашово, які оприлюднили в мережі, вода стікає на асфальт, але в торгові точки майже не потрапляє. Продавці ринку про затоплення торгових точок не повідомляли.

Ймовірно, злива була настільки сильною, що ринви дашків виявились надто малими. Очевидці зняли, як звідти виплескувались потоки поди.

Потоп на ринку "Барабашово": відео телеграм-каналу ХС

Які наслідки негоди були напередодні