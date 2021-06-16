Затопило найбільший ринок України "Барабашово": в Харкові пройшла сильна злива – відео

Негода в різних регіонах Україні не вщухає вже досить тривалий час. У Харкові вже кілька разів були затоплені вулиці міста. Однак цього разу вже затопило павільйони одного з найбільших ринків східної Європи.
Наслідки негоди оприлюднили в мережі зранку 16 червня. На відео видно, що вода не встигає стекти ринвами та просто падає на асфальт. .
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Вода виплескувалась із
На відео з Барабашово, які оприлюднили в мережі, вода стікає на асфальт, але в торгові точки майже не потрапляє. Продавці ринку про затоплення торгових точок не повідомляли.
Ймовірно, злива була настільки сильною, що ринви дашків виявились надто малими. Очевидці зняли, як звідти виплескувались потоки поди.
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Які наслідки негоди були напередодні
- Станом на ранок 16 червня через негоду в Україні були знеструмленими 177 населених пунктів. Це сталося внаслідок гроз і шквальних вітрів, які були раніше.
- У Дніпрі 15 червня зафіксували, як через рясну зливу затопило вулиці міста. Також там почало змивати асфальт.
- У цей день ще затопило вулиці Миколаєва. Деякі автомобілі там майже повністю були під водою. За пів години в місті випала рекордна кількість опадів.
- 15 червня негода вирувала й в Одесі. Там були не лише сильні зливи, а й шквальний вітер. У мережі оприлюднили дивовижні відео, які виглядають, як початок фільму про кінець світу.